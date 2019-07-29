В Днепре утром в понедельник, 29 июля, прямо на ходу загорелся трамвай с пассажирами. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел в час пик на маршруте трамвая №9 на улице Любарского. Информация о пожаре поступила на линию "101" около 08:40. Прибывшие на место ЧП спасатели установили, что возгорание произошло под днищем одинарного металлического трамвая во время движения. Горела коробка СЛЭ (силовая линия электросети) на площади 2 м². К счастью, не пострадали ни пассажиры, ни водитель с контролером.

К тушению привлекли 1 единицу техники и 5 человек личного состава. Пожар локализовали в 8:56 и ликвидировали в 9:01.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве пассажиры на ходу прыгали из взбесившегося трамвая без тормозов.