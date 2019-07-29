Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что коалиция в новом парламенте уже есть, и что она заберет все министерские портфели. Об этом чиновник сказал в интервью "РБК-Украина".

На вопрос корреспондента о том, будет ли в парламенте коалиция, Герус ответил, что она уже есть - это монобольшинство.

После этого корреспондент уточнил, значит ли это, что коалиции с "Голосом" не будет. Представитель Зеленского сказал, что это зависит не от "Слуги народа".

"Это же зависит и от "Голоса", от их позиции и политических пожеланий. Увидим", - отметил Герус.

Затем он рассказал о распределении портфелей в новом Кабинете министров.

"Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю", - сказал Герус.

Ранее мы сообщали, что в "Слуге народа" пообещали заняться институтом Вятровича и назвали его одной из самых коррумпированных структур предыдущей власти.

Также мы писали о том, что у Зеленского хотят провести административную реформу, сократив число районов в пять раз.