В "Слуге народа" пока нет единой позиции по украинизации, которую проводила предыдущая власть. Об этом в интервью "Стране" заявил блогер Макс Бужанский, который прошел в Раду от партии Владимира Зеленского.

"Обсуждения были. Мы анализировали этот закон (языковой - ред.) с точки здравого смысла. Еще нет позиции фракции, но мнение есть", - рассказал Бужанский.

Он высказал предположение, что в течение двух недель такая позиция может сформироваться.

"Если вы меня спросите через две недели, и я скажу, что ее (позиции фракции - ред.) все еще нет, то это другой вопрос", - отметил блогер.

При этом, по его мнению, закон об украинском языке "абсолютно не действует в интересах украинцев".

"Это не для языка, а чтобы сказать своим восьми процентам избирателям, как они унизили этим законом тех, кто говорит на русском", - заявил будущий нардеп. Он также считает, что на русском языке говорит половина жителей страны. Также Бужанский высказался за отмену мовных квот.

Читайте полный текст интервью Макса Бужанского "Если Рада проголосует за отмену 9 мая я спрошу - что ж вы за дебилы?".

Напомним, что ранее глава партии Дмитрий Разумков заявлял, что русскоязычных в Украине никто не ущемляет. А президент Владимир Зеленский говорил, что можно разрешить Донбассу официальный русский язык когда-то в будущем.

При этом у Зе еще в мае обещали провести экспертизу скандального мовного закона, однако о ее результатах пока ничего не известно.