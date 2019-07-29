С понедельника, 29 июля, стартовали курсы нардепа для новоизбранных парламентариев от "Слуги народа" (всего от партии прошли 254 человека).

Туда, кстати, поехали не все - например, блогер-мажоритарщик Макс Бужанский. В тот день, когда учасники тренинга собирали чемоданы, он давал интервью "Стране".

Но остальная масса кандидатов проведет пять дней в Трускавце. Зе-депутатов будут обучать работе в Верховной Раде специально приглашенные тренеры, в том числе специалисты Киевской школы экономики.

За это время они должны будут пробежаться по макроэкономике, получить представление о бюджетном процессе, публичных коммуникациях, нормах создания законопроектов.

Остановилась команда из почти трех сотен человек в двух самых дорогих отелях Трускавца - "Риксос" и "Женева".

"Страна" рассказывает, как проходит первый день депутатского ликбеза.

День первый. Найди оленя, назови депутата

Депутатский "марафон" открыл глава партии Дмитрий Разумков, который выступил с речью.

"Сегодня будут рассказывать о вашем становлении политиками, потому что большинство из вас пока такими не являются. Вы должны думать о том, что хотите услышать о себе от избирателей спустя пять лет", - заявил он.

Фото: В таких футболках ходят представители пресс-службы партии

В первый день президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов озадачил депутатов-новобранцев вопросами и тестами. А также огласил задачи на день.

Сегодня планы в Трускавце масштабные: разобрать примеры успехов и провалов депутатов прошлого созыва, научиться формировать свои цели и выбрать свою специализацию в парламенте, понять слабые и сильные стороны публичных коммуникаций.

Фото: Страна ua

Затем перешли к вопросам. Они касались осведомленности студентов о деятельности Верховной Рады. Например, "За достижения в какой сфере известен депутат 8 созыва Береза Юрий Николаевич?" (Береза - нардеп-комбат из "Народного фронта").

Учащимся предлагали вариант "не знаю", если они не знакомы с его деятельностью. И большинство тестируемых выбрали этот ответ.

Фото: Страна ua

Хотя встречались и оригинальные версии. Один из таких ответов привела журналист Марина Шашкова.

Фото: facebook.com/shashkova.maryna

Ряд вопросов касался ожиданий депутатов от их будущей работы. Например: "По вашему мнению, к концу вашей каденции в парламенте вы будете более известны или менее известны за свои достижения, чем другие депутаты?" И судя по ответам, большинство присутствующих считают, что затмят своих коллег.

"Практически все считают, что будут лучшими. Такого точно не будет. Те, кто ответили положительно - не живут в реальности", - заявил Милованов.

Фото: Страна ua

Также слуги народа отвечали, считают ли себя умнее других парламентариев. 22% - ответили, что самые умные, 21% - что не такие умные, как другие, а 56% выбрали срединный вариант о том, что ровно половина парламента - умнее их, а другая - менее умная.

Фото: Страна ua

Депутатам подготовили и упражнения, где они должны были найти тигра или оленя на картинке.

Фото: Страна ua

Присутствующие встретили тест смешками. По задумке, он должен развивать навык концентрации, внимательность и умение сосредотачиваться на главном.

Фото: Страна ua

На этом публичная часть обучения закончилась. После небольшого перерыва всех журналистов попросили удалиться.

Планы на неделю. Что и как будут учить депутаты

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов ранее озвучил учебные планы на неделю.

"В течение недели с 8:30 до 21:30 новоизбранные народные депутаты будут слушать лекции от профессоров Киевской школы экономики и признанных на рынке труда специалистов. В комплексе с лекционными занятиями студенты будут обрабатываться полученные знания в группах для того, чтобы закрепить их. В день предусмотрено три маленьких перерыва и время на обед и ужин. И даже тогда участники будут выполнять задания от преподавателей", - написал он.

По его словам, такой график - настоящая "Спарта".

"Такой жесткий формат - это реально жесть. Даже для меня, с опытом очень требовательных программ в топовых университетах. Посмотрим, кто выдержит", - написал он в Facebook и привел ориентировочное расписание дня:

В ходе обучения нардепов поделят га группы - прототипы комитетов в Раде. За неделю каждый участник должен сдать четыре документа: стратегию развития страны, презентацию своей политики, законопроект и стратегию его воплощения.

Также Милованов объяснил, почему выбрали именно Трускавец. По его словам, в Украине практически нет комплексов, в которых бы могли разместиться для обучения почти три сотни человек за раз. Обучение проходит за счет партии "Слуга народа". Сумму недельного тренинга, который проводят 22 инструктора и 12 модераторов - не разглашают.