В Красноярском крае России пылает около 1 миллиона гектаров тайги. Об этом сообщает портал KP.

По данным на утро понедельника, 29 июля, огонь распространился по площади в 994 963 гектара леса. Официально сообщается, что 980 тысяч гектаров находятся в зоне контроля. В труднодоступных местах региона тушение пожаров не производят, так как там не расположены населенные пункты и предприятия, а растущие деревья являются нетоварными. Кроме того, добраться в эти места сложно, а переброска лесопожарной дружины по воздуху стоит дорого.

Из-за пожаров Красноярск окутал густой дым. Местные жители считают, что пожар уже вышел из-под контроля.

Фото: krsk.kp.ru

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