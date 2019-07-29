Блогер Макс Бужанский, который прошел в Раду от "Слуги народа", заявил, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День победы.

"Я проголосую "против" и спрошу: "Что ж вы за дебилы?", - говорит Бужанский в интервью "Стране".

Он также прокомментировал предложения оставить в официальном календаре только день памяти и примирения, которые отмечают 8 мая.

"Я задаю вопрос о дне, который называют днем "Памяти и примирения", который празднует Вятрович и Ко - а что конкретно вы помните и с кем решили примиряться? Ни один человек пока не ответил на этот вопрос. Примиряться с нынешними немцами? А зачем? С ними мы и так живем в мире. Примиряться с теми немцами, что повешены после Нюрнбергского трибунала? С ними я не согласен примиряться", - объяснил свою позицию кандидат в депутаты.

Читайте полный текст интервью Макса Бужанского "Если Рада проголосует за отмену 9 мая я спрошу - что ж вы за дебилы?"

В этом году, как и в предыдущие, украинцы массово отмечают День победы 9 мая, а власти акцентируют внимание на дне примирения. При этом в последние годы число празднующих именно День победы в Украине растет - как ответ общества на националистическую риторику власти.