В Украине для эффективной работы правительства необходимо сократить количество министров. Такое мнение высказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк в интервью "24 каналу".

"Во-первых, правительство должно быть компактным. Я - за маленькое количество министров. У нас в стране кадровый голод. Если у нас даже будет один или два слабых министра, уже не говоря о премьер-министре, это просто потянет вниз все правительство. Поэтому максимально 12-13 министров - это то, что я вижу", - заявил Данилюк.

Секретарь СНБО считает, что сократить число министров можно с помощью объединения некоторых министерств.

"Например, я был всегда сторонником объединения Министерства экономики и Министерства финансов. Можно рассматривать объединение Минсоца и Минздрава. Потому что в конце концов охрана здоровья - это тоже определенная социальная функция", - отметил Данилюк и добавил, что, по его мнению, каждый вице-премьер, кроме первого, должен возглавлять какое-то министерство.

"Я против свободных вице-премьер-министров. Я имею в виду, что каждый вице-премьер должен возглавлять министерство. Нам не нужно такое количество вице-премьеров, вообще. То есть один, чтобы замещать премьера, когда тот в отпуске или не может выполнять свои обязанности, это возможно. Остальных не надо, должно быть компактно", - добавил он.

Ранее "Страна" писала о том, что глава СНБО Александр Данилюк рассказал, какие реформы ожидают СБУ.

Также мы сообщали, что новый глава СНБО Данилюк получает на 40 000 больше, чем Турчинов.