В воскресенье, 28 июля, в Twitter голливудской актрисы Джессики Альбы появилась серия расистских и гомофобных постов. Как предполагает издание The Hollywood Reporter, аккаунт супер-стар взломали хакеры.

Микроблог звезды "Фантастической четверки" запестрел записями вроде: "Немецкие нацисты все делали правильно", "Я ненавижу пакистанцев, этих водителей летающих ковров" и "Убогие педики стоят за взрывами 11 сентября".

Скриншоты: hollywoodreporter.com

Как предполагают поклонники артистки и СМИ, утром в воскресенье ее аккаунт был взломан. К настоящему времени записи уже удалены. Последний по времени опубликованный твит датирован 20 июля. Представители актрисы и сама звезда пока не комментируют ситуацию.

Ранее "Страна" сообщала, что хакеры взломали Twitter и сайт полиции Лондона, чтобы разместить странные послания.

Мы также рассказывали о том, что хакеры взломали сервер IT-компании, которая выполняла секретную работу для ФСБ России.