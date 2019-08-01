С 1 августа в Украине вузы издадут указы со списками зачисленных на учебу, а в банках начнут оформлять счета по международному стандарту.

Также в этом месяце могут начать штрафовать владельцев нерастаможенных авто, ввезенных в Украину - евроблях. Это значит, что с высокой долей вероятности к концу августа на дорогах Украины начнется транспортный коллапс, вызванный акциями протеста.

По крайней мере так и было в прошлом году, когда Рада обсуждала законы о растаможке автомобилей.

"Страна" собрала информацию о том, что изменится в Украине с августа.

Цены на газ

Как сообщал Кабмин, в августе 2019 года цена на газ для населения снизится на 5,5% и составит 4640 грн 1 тыс. куб м.

Правда, это цена, по которой "Нафтогаз" отпускает топливо облгазам и без НДС. В итоге реальная цена для потребителей будет колебаться от 6 до 7 гривень за кубометр - в зависимости от региона (в Киеве это 7 грн/кубометр).

Эксперты напоминают, что такой тариф - это летняя цена, а к отопительному сезону газ подорожает.

С 1 августа на 7,2-7,5% газ подешевеет и для промышленных потребителей.

Штрафы за евробляхи

С 22 августа начнут штрафовать владельцев "евроблях" - если Верховная Рада не примет президентский законопроект, согласно которому введение штрафов за нерастаможенные авто из Европы переносится на конец года.

За просрочку от 10 до 20 суток – владельца "евробляхи" оштрафуют на 17 тысяч гривен, от 20 до 30 суток – 85 тысяч гривен. Свыше 30 суток – 170 тысяч гривен или конфискация авто.

За нерастаможенный автомобиль переданный другому лицу, или, если такое транспортное средство использовали в коммерческих целях, грозит штраф 34 тысяч гривен.

В общем на конец месяца можно ожидать новый всплеск "бляхомайдана" в центре Киева и на основных трассах страны.

Зачисление в вузы

1 августа станет окончательно известно, кто поступил на бюджет в украинские вузы в этом году.

26 июля вузы обнародовали списки рекомендованных к зачислению на бюджет. После этого, до 31 июля, нужно еще было успеть подать пакет документов в выбранный вуз.

А 1 августа учебные заведения издадут указы, в которых перечислят фамилии поступивших. В их электронных кабинетах появится статус "Включено до наказу". После 1 августа начнется зачисление студентов, которые будут учиться на контракте.

Патрули Нацгвардии

С 1 августа около 2 тысяч нацгвардейцев будут выходить в пешие патрули по охране порядка на улицах. Подчиняться они будут руководителю органа Нацполиции, на территории обслуживания которого несут службу.

Выходные в августе

В августе будет 10 выходных и 21 рабочий день. Кроме суббот-воскресений украинцев ждут долгие выходные в связи с Днем независимости: 24, 25 и 26 августа. Праздник выпадает на субботу, поэтому выходным сделали и понедельник.

Сам День независимости пройдет в новом формате - это будет военный парад без техники и с участием гражданских. Возглавит его лично Владимир Зеленский. Это будет называться "Хода гідності", которую у нового президента изобрели как замену военных шествий времен Порошенко.

Правда, по факту видимо будет все то же самое. Что именно получится из идеи Зеленского - читайте в материале "Страны" Зеленский полк. Зачем Зе решил провести "Ходу гидности" на День независимости.

Банковские счета по международному стандарту

С 5 августа в Украине начнут внедрять номера банковского счета IBAN по международному стандарту. Пока изменение будут касаться только новых счетов, открытых после этой даты. Они будут состоять из 29 символов и букв, обозначающих - код страны и код банка.

А с 1 ноября новый формат станет обязательным для счетов всех банков. Перевести средства можно будет только используя счета IBAN.

Погода в августе

По данным Sinoptik.ua, первая неделя августа будет нежаркой: +22...+26. Часто будет идти дождь: 3,4,5 и 7 августа.

Ресурс Gismeteo сообщает, что жара до +28...+29 вернется в Киев на второй неделе месяца - 9-10 числа, а также 16 и 22 августа. Затяжной жары до конца лета уже не будет. Довольно часто (4-5 раз в неделю) будут идти дожди.

Магнитные бури в августе

В последнем летнем месяце 2 и 3 числа ожидаются слабые геомагнитные возмущения. 10, 13, 14 и 29 августа обещают магнитные бури среднего уровня. С 16 по 20-е число - слабые, но продолжительные бури.

Кинопремьеры а августе

1 августа - "Форсаж: Хоббс и Шоу" с Джейсоном Стєйтемом, Дуэйном Джонсоном и Ванессой Кирби. Крутым парням придется объединиться, чтобы спасти мир от биологической атаки.

8 августа - драма о кинозвезде и его поклоннике - "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована". В ролях Кит Харингтон, Натали Портман, Сьюзен Сарандон.

8 августа - премьера сборника 10 киноисторий о любви "Берлин, я люблю тебя". В ролях Кира Найтли, Хелен Миррен, Микки Рурк и другие.

15 августа - на экраны выйдет фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" с Марго Робби, Бредом Питтом и Леонардо Ди Каприо в ролях. Комедия перенесет зрителей в 1969 год и покажет, как парочка актеров, после удачного сериала пытаются штурмовать вершины Голливуда.

22 августа - мультфильм "UglyDolls. Куклы с характером". История учит: то, какой ты есть - важнее, чем постоянное желание кому-то понравиться.

29 августа - украинский военный боевик "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс" режиссера Ивана Тимченко. Фильм рассказывает о командире штурмовой группы батальона "Донбасс", который был ранен и остался в городе. И теперь его разыскивает российский офицер.

29 августа- боевик с Николасом Кейджем - "Свести счеты". По сюжету на тропу войны против криминальных боссов выходит бывший участник банды, отсидевший 22 года в тюрьме за преступление, которого не совершал.