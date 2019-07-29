В Днепре неизвестные попытались устроить взрыв на проезжей части, заложив на пешеходном переходе обмотанную скотчем боевую гранату с привязанной к ней леской. Инцидент произошел 29 июля, около 08:00, на проспекте Свободы, передает "Информатор".

Уточняется, что около 08:00, на линию "102" позвонил неизвестный и анонимно сообщил о том, что прямо на проезжей части проспекта Свободы лежит граната. К месту выехали правоохранители и взрывотехники. Им удалось определить, что на "зебре" лежит боевая граната Ф-1. Боеприпас был обмотан скотчем и к нему была прикреплена леска.

Взрывоопасный предмет убрали с дороги. На месте работал следователь, детали инцидента выясняются.

Фото: dp.informator.ua

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