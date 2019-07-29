И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила украинцам, что такое эйджизм и почему он плохо отражается на здоровье. Соответствующий пост чиновница опубликовала в Facebook.

Супрун просветила подписчиков о том, что эйджизм - это создание стереотипов или притеснение людей по возрастному признаку. По ее мнению, поскольку по данным ВОЗ население стремительно стареет и пенсии будут уменьшаться, пожилым людям придется работать. А на работе они могут столкнуться с эйджизмом.

Супрун сообщает, что эйджизм негативно влияет на самочувствие, ссылаясь на исследования. Он может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артрита и депрессии.

"Более того, есть данные, указывающие, что люди пожилого возраста, которые негативно воспринимают старение (в том числе из-за возрастной дискриминации) живут на 7,5 лет меньше, чем те, что воспринимают его положительно", - приводит статистику и.о. министра.

Скриншот: Facebook/ ulanasuprun

Из-за эйджизма может страдать и молодежь. Ее часто упрекают в пренебрежении к работе, а мнением молодых специалистов как правило пренебрегают. Хотя, по убеждению Супрун, эффективность и профессионализм не зависят от возраста.

Чиновница призывает искоренять проявления эйджизма в повседневной жизни.

Ранее мы рассказывали, что в "Слуге народа" планируют заменить Супрун своим человеком на посту главы Минздрава.

Также мы сообщали о посте Супрун, в котором она объяснила украинцам, что сначала нужно заботиться о здоровье и только потом лечиться.