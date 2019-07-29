"Институт национальной памяти" Владимира Вятровича - одна из самых коррумпированных структур предыдущей власти.

Об этом в интервью "Стране" заявил будущий народный депутат от "Слуги народа", популярный блогер Макс Бужанский.

"Там нет никакой идеологии. Он (Вятрович - ред.) ворует деньги в паре со своей супругой и другими сотрудниками - близкими родственниками. Украинский институт нацпамяти - это одна из самых коррумпированных структур. Буду им заниматься", - сказал известный блогер.

Он также приводит пример "маразма", до которого дошла политика Вятровича-Порошенко.

"В этом году мы отмечаем 75 лет освобождения Украины. В прошлом году Порошенко подписал указ о праздновании Дня освобождения от Советского Союза. Получается, что с одной стороны празднуем освобождение Советским Союзом от немецко-фашистских захватчиков, а с другой стороны Советский Союз - оккупант. Они это не обосновали. Они просто воспитали часть аудитории в духе, что все советское нужно заменить всем антисоветским. При этом не имея возможности дать нормальную экономику, образование, медицину", - приводит пример Бужанский.

При этом он считает, что "все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел".

Читайте полный текст интервью Макс Бужанский: "Если Рада проголосует за отмену 9 мая я спрошу - что ж вы за дебилы?"

Напомним, что Владимир Вятрович, который шел в Раду по спискам партии Порошенко "Европейская солидарность", в парламент не попадает - "ЕС" провела туда меньше мандатов, чем планировала.

Интересно, что ни один из списочников партии Порошенко не захотел уступать Вятровичу свой мандат.