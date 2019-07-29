Срок тюремного заключения бывшего начальника службы тыла так называемой "ДНР" Дмитрия Куприяна подошел к концу. Согласно данным Службы безопасности Украины, именно Куприян с позывным "Батя" был тем человеком, который организовал похищение в июле 2014 года трейлера для перевозки ЗРК "Бук".

Как считает украинское следствие, из этого ЗРК 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит самолет рейса МН17 Malaysia Airlines. Об этом сообщают "Украинские Новости".

Дмитрий Куприян - второй справа, фото: myrotvorets.center

Дмитрий Куприян был задержан украинскими правоохранителями при пересечении государственной границы в декабре 2015 года, когда он ехал за пенсией.

В декабре 2017 года киевский суд приговорил боевика к 5 годам лишения свободы. Срок тюремного заключения Куприяна истек 20 июня 2019 года. К нему был применен "закон Савченко".

Из-за плохого поведения под стражей суд установил за освобожденным административный надзор сроком на 1 год. В соответствии с решением суда Куприян обязан в ночное время находиться дома и 4 раза в месяц отмечаться в полиции. Также ему запрещено посещать магазины и заведения общепита для приобретения спиртных напитков.

Напомним, 2 года назад СБУ задержала водителя тягача, который, по данным украинской спецслужбы, перевозил на Донбассе "Бук".

Ранее мы сообщали, что задержанный и арестованный украинской стороной командир ПВО так называемой "ДНР" Владимир Цемах может быть причастен к крушению рейса MH17, о чем свидетельствует расследование Bellingcat.