Россия может не успеть запустить газопровод "Северный поток-2" к концу 2019 года, если не получит от Дании разрешение на строительство в августе. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

"Северный поток-2" "Газпром" планировал запустить к концу этого года. Причем в это же время истекает срок контракта на транзит газа через Украину.

Пока российская и украинская стороны не продлили договоренность о продлении транзита после 2019 года. В связи с этим, если Дания в ближайшее время не даст согласие на строительство газопровода, то "Северный поток-2" не успеют запустить к назначенному сроку.

Напомним, Дания - единственная страна, которая не согласовала заявку на прохождение через свою территорию морского участка "Северного потока 2". Из-за того, что страна фактически блокирует прокладку газопровода, ее раскритиковал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Хотя власти королевства затягивают согласование строительства "Северного потока-2", они одобрили проект по доставке норвежского газа в Польшу "Baltic Pipe". Этот газопровод будет проходить по восточному побережью Дании.

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