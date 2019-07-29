Подозреваемый в стрельбе в городе Гилрой на традиционном гастрономическом фестивале был убит. Об этом сообщает CNN со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам шефа полиции города Гилрой Скотта Смити, злоумышленник был застрелен стражами правопорядка после того, как проник на местный фестиваль еды и устроил стрельбу по людям. В результате произошедшего пострадали не менее 15 человек, погибли четверо, в том числе и нападавший.

Полиция определила, что подозреваемый использовал винтовку и стрелял по людям наугад. Мотивы его действий пока ну установлены.

Также сообщается, что правоохранители занимаются поисками возможного сообщника стрелка - второго подозреваемого, которого заметили во время бойни. Хотя поступающая информация о его участии в преступлении противоречива.

Ранее "Страна" сообщала, что в Сиэтле стрелок открыл огонь по автобусам и убил двух человек.

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