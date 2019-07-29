Украинские танки "Оплот", которые недавно участвовали в масштабных учениях в Таиланде, по некоторым параметрам лучше российских и заинтересовали другие страны. Об этом в интервью "Апострофу" сказал бывший генеральный директор харьковского завода им. Малышева (2016-2019 гг). Александр Хлань.

По словам бывшего руководителя оборонного предприятия, тайцы, подписавшие контракт на покупку танков, довольны высокой точностью огня "Оплота".

"Оплот" хорош именно для жаркого и влажного климата, для высокогорья. Его двигатели могут работать в условиях полной задымленности и песчаной пыли. Помните, во время иракской кампании американские "Абрамсы" останавливались? У них турбины разрушились из-за попадания в них песка. А наш танк может действовать в любых условиях. Я уверен, что у него очень большой экспортный потенциал", - заявил Хлань.

В то же время он не уточнил, были ли подписаны новые контракты после тайского. Хлань сказал, что не будет раскрывать коммерческую тайну. Однако добавил, что украинской бронетехникой интересуются страны Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.

"Но нам нужно эксплуатировать тот же "Оплот" внутри страны. Знаете, очень трудно продавать технику, которая не используется в собственной армии", - подытожил Хлань.

Ранее "Страна" сообщала, что на российско-украинской границе нашли советский танк с погибшим экипажем.

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