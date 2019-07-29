По данным синоптиков, начало августа в Украине будет нежарким. На этой неделе в Киеве будет дождливо и похолодает до +19...+23, хотя первые два дня еще будет по-летнему тепло.

"Страна" собрала данные от шести синоптических источников, чтобы узнать, какой будет погода на этой неделе в Киеве и Украине.

Укргидрометцентр

По данным Укргидрометцентра, эта неделя в Киеве начнется с довольно теплых +26...+31. Во вторник - гроза. После дождя, с четверга 1 августа, похолодает до +22...+24 днем. Небольшие осадки обещают и в пятницу, 2 августа.

Sinoptik.ua

Сайт Sinoptik.ua также обещает нежаркое начало августа. В понедельник-вторник +25...+30. Вероятность грозового дождя. В среду до +22 днем - осадки. В четверг и пятницу сухо: воздух прогреется до 21...+25. На выходных, 3-4 августа, в Киеве дождь, температура +22...+23 днем.

Gismeteо

Сайт Gismeteо прогнозирует, что эта неделя в столице будет мокрой. Но если в первые дня еще будет держаться +26...+28, со среды температура опустится до +20 и ниже.

Мeteoprog.ua

Прогноз Мeteoprog.ua сообщает, что с +31 в понедельник температура скатится до +21 в течение недели. Дождь в Киеве обещают 29-30 июля, а также 3 августа. Воскресенье, 4 августа, по данным этого ресурса, будет солнечным - воздух прогреется до +21.

Weather.com

Сайт Weather.com сообщает, что дождь в Киеве будет лить четыре дня: в понедельник-вторник и все выходные. В начале недели, 29-30 июля, воздух прогреется до +28...+31. Далее средняя дневная температура опустится до +22...+25.

Наталья Диденко

Синоптик ресурса Opogode Наталья Диденко сообщила, что понедельник в Киеве еще будет жарким. Воздух прогреется до +30, а в некоторых регионах страны и выше. Дожди 29 июля вытянутся ниткой вдоль севера Украины - Волынской, Ровенской, Сумской и Харьковской областях. Также в понедельник вероятны осадки в Винницкой и Одесской областях.

В целом, в течение недели в Украину начнет заходить холодный воздух и ближайшие выходные 3-4 августа будут прохладными.