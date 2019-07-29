У российского оппозиционера Алексея Навального, который в воскресенье из спецприемника был переведен в 64-ю горбольницу Москвы, врачи обнаружили аллергическую реакцию, которая известна как крапивница. Об этом передает "Интерфакс".

Подробности состояния общественного деятеля СМИ сообщил врач терапевтического отделения Эльдар Казахмедов.

"Навальный поступил в приемное отделение больницы около 11.00 в воскресенье, 28 июля. Он был осмотрен врачом-терапевтом, который поставил ему предварительный диагноз "генерализованная аллергическая реакция по типу ангионевротического отека, "крапивница", - сказал врач.

По словам Казахмедова, оппозиционера также осмотрел и проконсультировал главный иммунолог-аллерголог Москвы. Она поставила Навальному диагноз "контактный дерматит в области лица и ангиоотек параорбитальной области", что и привело к отекам и высыпаниям на лице политика.

Сейчас состояние Навального удовлетворительное, отмечается положительная динамика.

"Показатели абсолютно стабильные, он чувствует себя гораздо лучше, чем при поступлении", - заявил терапевт.

Сегодня, 29 июля, будет решаться вопрос о выписке пациента и дальнейшем амбулаторном лечении.

Напомним, 24 июля Навального арестовали, когда он вышел на пробежку. Симоновский суд Москвы назначил задержанному административный арест на 30 суток.

Как писала "Страна", украинский журналист и политик Сергей Высоцкий в связи с митингами в Москве заявил, что Украине выгоднее Путин, чем Навальный.