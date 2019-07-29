В НБУ на понедельник, 29 июля, установили новый курс основных мировых валют. По сравнению с предыдущей банковской неделей основные валюты - доллар и евро - немного потеряли в весе. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Доллар с пятницу "похудел" на 5 копеек. Евро подешевел, потеряв 1 копейку.

Итак, официальные курсы от НБУ на 29 июля:

100 долларов США - 2543.9728 гривен;

100 евро - 2833.4769 гривен;

100 польских злотых - 664.0443 гривны;

100 фунтов стерлингов - 3161.1983 гривны;

10 российских рублей - 4.0299 гривны.

В пятницу мы подробно рассказывали и анализировали, что происходит с курсом доллара США перед выходными.

Ранее "Страна" также приводила объяснения финансистов, почему от курса доллара стоит ждать роста.