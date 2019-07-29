В Москве произошло зверское преступление. Популярную секс-блогершу Екатерину С., нашли в арендованной квартире. Тело девушки было в чемодане, ей перерезали горло и она была полностью раздетой. Об этом сообщает канал РенТВ.

Убитая училась в медвузе и активно вела блог в соцсетях, в котором рассказывала о сексе и путешествиях. Ее аккаунт в Instagram был открыт на имя Кэтти, за блогами убитой следили 80 000 подписчиков.

Фото: Instagram

24-летнюю секс-блогершу мог убить ее бывший возлюбленный. По данным источников, пока экс-ухажер, личность которого устанавливается, является главным подозреваемым в преступлении.

Этой версии придерживается и последний возлюбленный убитой, которого накануне допросили следователи. По некоторым данным, мотивом кровавой расправы могла стать ревность. Недавно Екатерина вернулась из Греции и планировала отправиться в новое путешествие - в Голландию со своим новым бойфрендом. При этом Екатерина поддерживала отношения и со своим бывшим парнем.

Девушка о своей личной жизни не распространялась, несмотря на то что активно вела блог в соцсетях. Если она и выставляла совместные с мужчинами фото, то, как правило, на них не было видно лица ухажера.

Напомним, тело девушки вечером 27 июля нашел хозяин квартиры на улице Пырьева, которую Екатерина снимала около двух лет. С мужчиной связались обеспокоенные родители - последний раз они созванивались с дочерью в пятницу, после этого она перестала выходить на связь. Арендодатель приехал в квартиру и нашел обнаженное тело девушки, частично спрятанное в чемодане. У девушки было перерезано горло, на теле были множественные колото-резаные ранения.

Знакомая Екатерины в беседе с журналистом рассказала, что у девушки могли быть завистники. По словам собеседницы, ей в соцсетях некоторое время назад прислали откровенные фото Екатерины. Автор сообщений утверждал, что девушка на фото якобы работает в эскорте.

"Она (Екатерина. - Прим. Ред.) писала, что кому-то не дает покоя ее личная жизнь. Явно кому-то она очень не нравилась", - рассказала знакомая погибшей.



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