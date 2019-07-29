Понедельник, 29 июля, практически на всей территории Украины обещает быть безоблачным и жарким. Такой прогноз дает Украинский гидрометцентр.

На большей части территории страны с утренних часов и до вечера будет ясное небо. Осадков не предвидится. Лишь на западе и севере страны ожидается пасмурная и дождливая погода. Во Львове, Ивано-Франковске, Чернигове и Сумах пройдут небольшие дожди. В Черновцах и Ужгороде умеренные осадки будут сопровождаться грозами.

Фото: meteo.gov.ua

Днем во всех областях, даже в тех, где будет дождить, воздух прогреется до +30. А в некоторых столбик термометра поднимется и выше. Жарче всего будет в Николаеве и Херсоне: там температура поднимется до +32...+34 градусов.

Ночью по сравнению с дневными показателями существенно похолодает. На западе, севере, в центре и на востоке: до +16...+18 градусов. На юге ночью будет теплее: +18...+21 градус Цельсия.

В Киеве 29 июля ожидается ясный день с температурой +29...+31 градус. Ночью термометр покажет +17...+19 по Цельсию.

Ранее "Страна" писала о прогнозах синоптиков, согласно которым в последний день июля ожидается резкое похолодание.

Мы также писали, что температура на Земле увеличилась до максимума за последние две тысячи лет.