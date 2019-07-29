Секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал, что эксперты из команды президента Зеленского сейчас готовят пакет законопроектов, которые должны серьезно реформировать Службу безопасности Украины. По словам главы СНБО, СБУ влияет на многие процессы в государстве, поэтому без ее реформирования все остальные реформы не имеют смысла.

Об этом Александр Данилюк заявил в интервью 24 каналу.

Глава СНБО считает, что СБУ должна стать мощной организацией, но только в одной ключевой сфере - контрразведке. Также планируется лишить СБУ влияния на экономическую сферу и отобрать полномочия по борьбе с коррупцией.

Александр Данилюк уверяет, что все эти планы активно поддерживаются международными партнерами, а также президентом Зеленским.

"Сейчас я создал группу, которая над ними работает и мы двигаемся очень быстро. Я знаю о том, что у нас уже есть закон, но почему-то он не был воспринят нашими партнерами, в частности НАТО. И почему его не поддерживают наши эксперты. Почему? Потому что эти законы оставляют работу СБУ неизменной. Такие законы нам не нужны", - сказал Данилюк.

Он добавил, что к созданию законопроектов должны быть вовлечены представители СБУ, а также украинские и западные партнеры.

Ранее "Страна" сообщала, что суд обязал СБУ открыть уголовное дело против Порошенко по делу о захвате власти.