Вчера, 28 июля, донецкий Шахтер в драматичном матче уступил Динамо в матче за Суперкубок Украины. Игра прошла в Одессе на переполненном стадионе и киевляне за три минуты полностью перевернули ход поединка. Итоговый счет 2:1 в пользу "бело-голубых".

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру на послематчеввой пресс-конференции не скрывал своего разочарования и рассказал, как и почему "Наша цель - стаь чемпионами"так произошло, передает пресс-служба клуба.

- Чего Шахтеру не хватило, чтобы завершить матч победой?



- Первые 20 минут в нашем исполнении были очень хорошими: полностью контролировали игру и создали Динамо огромное количество проблем. Далее в течение 15 минут футбол был более сбалансированным, моменты имели обе команды. Концовку первого тайма мы также провели компетентно и перед перерывом забили. Во второй половине продолжали контролировать игру, зная, что Динамо постарается сдерживать наши атаки. Однако мы продолжали создавать моменты, имея преимущество в быстрых атаках. А затем был трехминутный период, когда соперник забил с углового и еще один гол следом. Тем не менее Шахтер показывал большую стабильность. Соломона на Тете мы поменяли по личному решению. Игра не требовала замен: ребята отлично справлялись со своими задачами. Конечно, сейчас расстроены, потому что могли и должны были победить. То, что у нас было вдвое больше ударов и угловых, показывает объем работы в атаке. Мы были очень целеустремленными, без проблем добирались до ворот соперника - не хватило только реализации. Да, это не голы, но данные, которые говорят нам о том, что Шахтер хорошо показал себя. Не ожидали такого результата при такой игре.



- Как вы оцените Хочолаву?



- Мы никогда не станем индивидуализировать. Всегда будем единой командой. Хорошие семьи не разделяются, они страдают и добиваются успеха вместе. Именно так мы будем делать. В среду следующий матч: нужно подготовиться и идти к главной цели - стать чемпионами Украины.



- Вы провели первый матч с Динамо. Оправдал ли соперник ваши ожидания?



- Да, конечно, мы ожидали такой игры Динамо. Киевляне старались переводить нас на один из флангов, затем быстро менять его и проводить быструю атаку. Мы сразу заметили это в первом тайме, а во втором такое уже практически не удавалось. Они несколько раз проходили за спину Болбату, что повлекло некоторые сложности. С нашим левым флангом было несколько иначе: противник уводил Исмаили, стараясь, чтобы один-два полузащитника прошли ему за спину. У Динамо было два разных способа атаковать нашу линию обороны - во втором тайме мы устранили эти проблемы, смогли им противостоять. Пропустили мячи с углового и в быстрой атаке, также с подачей в нашу штрафную. Ожидали ли мы такой игры соперника? Да, Динамо привыкло действовать чуть глубже и закрываться, когда мы контролируем игру. Два наших опорных полузащитника часто были у оборонительной линии киевлян. И Алан Патрик, и Степаненко были очень выдвинуты, и иногда нам не хватало одного футболиста глубже. Но сейчас нет никакого смысла тянуть на себя одеяло. Динамо выиграло матч. Тяжело принимать, но это правда.



- Будут ли еще трансферы до закрытия окна?



- Нет. Конечно, трансферное окно - довольно динамичный процесс. Внезапная покупка или продажа может быть, но мы этого по крайней мере не предусматриваем. Я рассчитываю только на тех, кто у нас есть сейчас. Думаю, Шахтер показал свой класс на поле. Да, результат не отражает нашей продуктивности, но она была высока. Это жизнь, футбол, нужно справляться. Очень хотелось подарить своим болельщикам победу… Мы важны друг для друга и знаем, насколько велика наша ответственность перед ними. К сожалению, это было невозможно, но мы старались. Считаю, по нашей игре никто не может сказать, что мы не работали. Даже после второго гола Динамо у нас еще было два голевых момента, и один из них очень явный - у Тете. Мы много трудились.



Напомним, ранее "Страна" сообщала, что президент Зеленский с Богданом смотрели на стадионе матч Динамо - Шахтер.