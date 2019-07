Вчера, 28 июля, в США произошла очередная массовая бойня. Трагедия разыгралась в городе Гилрой (штат Калифорния) на традиционном гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival. Жертвами пока еще неизвестного стрелка стали по крайней мере три человека, еще 11 получили ранения.

Об этом передает The New York Times.

Свидетели рассказали, что слышали десятки выстрелов. После начала атаки возникла паника и люди начали разбегаться в разные стороны.

Местная полиция в Twitter предупреждает, чтобы люди держались подальше от места ЧП, так как там еще проходит спецоперация.

Очевидцы сообщили, что огонь по людям открыл белый парень, на вид которому около 20 лет. По другой информации стрелков могло быть двое.

Одна из гостьий фестиваля с ником niah разместила в Twitter видео побоища.

yo somebody was shooting at the gilroy garlic festival. be safe pic.twitter.com/B39ZIYe8wr