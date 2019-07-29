Эскадренный миноносец HMS Duncan ВМС Великобритании вошел в Персидский залив для сопровождения британских судов на фоне обострения отношений с Ираном.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что в заливе уже находится британский фрегат HMS Montrose. По данным минобороны Великобритании, за время своего пребывания в регионе он сопроводил через Ормузский пролив 35 судов, шедших под британским флагом.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что Лондон продолжает добиваться дипломатического урегулирования ситуации.

"Торговые суда должны иметь возможность свободно перемещаться на законных основаниях и безопасно торговать в любой точке мира", заявил он, добавив, что Королевский военно-морской флот продолжит сопровождать свои суда, "пока это не станет реальностью".

HMS Duncan — эскадренный миноносец типа 45. Британские ВМС называют его "одним из самых совершенных из когда-либо построенных военных кораблей"

Напомним, что на прошлой неделе Корпус стражей Исламской революции Ирана задержал в Ормузском проливе танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно с 23 членами экипажа было отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

Причиной задержания танкера иранская сторона назвала нарушение международных правил судоходства, якобы задержали танкер после столкновения с рыболовецким судном.