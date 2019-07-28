Болельщики футбольного клуба Динамо на последних минутах матча за Суперкубок Украины против Шахтера пустили в правоохранителей на стадионе странный белый дым.

Как сообщает корреспондент "Страны", агрессивно настроенные болельщики распылили на трибунах что-то подобное слезоточивому газу. К этому моменту их команда вела со счетом 2:/ 1Причем Нацгвардия практически никак не отреагировала на это.

Cправедливости ради надо отметить, что файера в этом матче летели и в игроков Динамо. Однажды, осколок от петарды попал даже в кипера киевлян Дениса Бойко.

Видео: Cтрана

Напомним, сегодня в Одессе на стадионе "Черноморец" состоялся матч за Суперкубок Украины, в котором Динамо в феерическом камбэке за 10 минут до конца матча в течении трех минут сравняло счет и вырвало победу у донецкого Шахтера.

Также мы писали, что футбольный матч посетил президент Владимир Зеленский с главой своего Офиса Андреем Богданом.