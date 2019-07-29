В воскресенье, 28 июля, в Одессе состоялась игра за Суперкубок Украины по футболу. Динамовцы Александра Хацкевича сумели дважды забить, пропустив от игроков Шахтера только раз.

Оба тайма в принципиальной встрече, "запускающей" футбольный сезон в Украине, начались с атак Шахтёра. Подопечные Луиша Каштру владели инициативой, раз за разом подводя круглого до штрафной Динамо. Благодаря усилиям вратаря Дениса Бойко и динамовских защитников эти атаки удавалось раз за разом отбивать, но "приливная волна горняков" с каждой минутой накатывала всё ближе и ближе к линии ворот Динамо.

Подопечные Александра Хацкевича провели и несколько своих атак, опасно простреливая в штрафную "горняков", но забить в первом тайме им не удалось.

А "горняки" под занавес первой половины встречи всё-таки открыли счёт.

Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

Лучшие моменты первой сорокапятиминутки:

Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

Вторая половина суперкубковой встречи также началась с атак подопечных Луиша Каштру, которые первые 15 минут буквально не позволяли динамовцам выйти со своей половины поля. Однако, в середине второго тайма ситуация на поле уравнялась сперва в игровой плоскости, а затем и в счёте.

Динамовцы начали активнее атаковать, находя свободные зоны на половине поля продолжающих играть первым номером "горняках". И команде Хацкевича улыбнулась удача. Сперва кураж поймал Денис Бойко и защитники Динамо, а затем в промежутке с 80 по 83-ю минуту произошло вот это:

Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

В оставшиеся 10 с небольшим минут "горняки" продолжили атаковать, но динамовцы сумели сохранить победный счёт. Первая победа Александра Хацкевича в новом сезоне. И первый "блин комом" для Луиша Каштру, который начинает работу в Шахтёре как и Паулу Фонсека 3 года тому назад - с поражения в Суперкубке.

Отметим, что судья не поставил чистый 11-метровый в ворота Шахтёра в середине второго тайма.

Лучшие моменты второй сорокапятиминутки:

Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский с главой администрации Андреем Богданом смотрели за Суперкубком на трибунах.

В первом круге футбольного чемпионата Украины сезона-2019/20 будет проверятся система видеоповторов VAR. Ее сперва задействуют в пробном режиме, чтобы правильно настроить оборудование и обучить арбитров.

Напомним, что динамовцы Киева проведут первую игру в Лиге Чемпионов уже 6 августа. Их соперником станут игроки бельгийского Брюгге.