В воскресенье, 28 июля, в Одессе прошел матч за Суперкубок Украины. Киевское Динамо переиграло донецкий Шахтер со счетом 2:1 в первой битве сезона - и в восьмой раз завоевало почетный трофей.

Отметим, что горняки предсказуемо форсировали ход игры и выглядели активнее киевлян. Первый тайм прошел на встречных курсах при активной игре нападающих Шахтера и должен был завершаться вничью, но на второй добавленной минуте горняки подали угловой, с которого отличился Алан Патрик - он всадил мяч в левый нижний угол ворот Бойко.

Однако после перерыва, несмотря на то, что скорости игры немного упали, киевская команда не сдалась. За 10 минут подопечные Хацкевича сотворили фантастический камбэк, дважды забив в течении трех минут.

Отметим, что на матче присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.