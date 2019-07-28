Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс, как ожидается, в ближайшие дни оставит свой пост.

Об этом сообщила в воскресенье, 28 июля, газета The New York Times.

По словам источников издания, президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, назовет кандидатом на данный пост конгрессмена от штата Техас Джона Рэтклиффа. Для назначения главой указанного ведомства ему нужно будет получить одобрение американских сенаторов.

Как отмечает издание, Коутс и Трамп не соглашаются по многим вопросам, в частности, в том, что касается России.

Президент США неоднократно выступал с критикой в отношении разведывательного сообщества Соединенных Штатов.

Ранее в этом месяце новостной портал Axios сообщал, что Трамп намерен отправить Коутса в отставку.

Как утверждал портал, Трамп в беседах с представителями ближайшего окружения выражал мнение, что аппарат директора Нацразведки, созданный после терактов 11 сентября 2001 года и последовавшей за ними реорганизации спецслужб США, представляет собой "ненужную бюрократическую прослойку".

Директор Национальной разведки США считается координатором деятельности всех 16 американских разведывательных ведомств.

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