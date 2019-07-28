Перед матчем за Суперкубок полиция задержала дюжину агрессивных болельщиков
Сегодня, 28 июля, в Одессе перед матчем за Суперкубок Украины по футболу полиция задержала возле стадиона "Черноморец" 12 болельщиков одной из команд.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одессы.
"В отдел полиции для выяснения обстоятельств доставлены 12 болельщиков одной из команд - участниц сегодняшнего футбольного матча", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, указанные лица пытались затеять драку в парке Шевченко, а один из мужчин оскорбительно высказывался в адрес сотрудника полиции, несущего службу по охране общественного порядка при входе на стадион.
Ранее сообщалось, что накануне матча за Суперкубок Украины в полиции заявили о провокациях на матче Динамо-Шахтер.
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