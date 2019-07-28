Задолженность по заработной плате шахтеров может превысить 1 млрд грн. Об этом на своей странице в Facebook заявил председатель Конфедерации свободных профсоюзов и независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

По его данным уже за неделю задолженность возрастет на 530 млн грн и превысит 1 млрд грн. По состоянию на 28 июля шахтерам задолжали 661 млн грн.

"На нескольких десятках государственных шахт сейчас задолженность по зарплатам составляет 661 миллион гривен, и через неделю после выборов задолженность вырастет еще на 530 миллионов и составит более миллиарда гривен", - написал Михаил Волынец.

Ранее сообщалось, что министр образования Гриневич получила зарплату в пять раз больше оклада.

Также мы писали, что в конце июня в Донецкой области шахтеры устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты.