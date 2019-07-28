К 2022 году на мировые рынки поступит в общей сложности 1,9 млрд телефонов с поддержкой 5G, а в течение 2023 года их производство достигнет 800 млн штук или 51,4% от объема поставок всех смартфонов в мире.

К таким выводам пришла аналитическая компания Canalys, сообщает Portaltele.

Наибольший объём поставок в 2023 году будет приходиться на предприятия Китая (34%). Далее следуют Северная Америка - 18,8% и Азиатско-Тихоокеанский регион - 17,4%.

Важнейшим фактором быстрого проникновения 5G на такие крупнейшие мировые рынки, как США и Китай, аналитики называют государственную поддержку и финансовые возможности операторов.

Напомним, что после саммита в Осаке США прекращают блокаду китайского концерна Huawei.

Ранее сообщалось, что в США заявили, что полной амнистии китайской компании Huawei не будет.