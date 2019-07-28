Чемпион Украины донецкий Шахтер и вице-чемпион киевское Динамо в воскресенье, 28 июля, разыгрывают первый трофей нового футбольного сезона - Суперкубок страны.

Примечательно, что за матчем наблюдают на стадионе президент Украины Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Богдан.

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Первая половина встречи запомнилась множеством ярких моментов, игра проходила практически без центра поля. И казалось бы счет после первых 45 минут игры должен был оставаться ничейным, но нет: после подачи углового на второй добавленной минуте Алан Патрик в касание всаживает мяч в нижний угол ворот Бойко после неудачного выноса защитника Динамо.

Сразу после этого момента арбитр дал свисток на перерыв.

Напомним, что за Динамо против Шахтера не играют два ключевых футболиста - вингера Виктора Цыганкова и нападающего Франка Соля.

Смотрите нашу онлайн-трансляция матча за Суперкубок Украины.