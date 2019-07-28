Президент Владимир Зеленский сейчас находится в Одессе, где на стадионе наблюдает за матчем Суперкубка Украины между киевским Динамо и донецким Шахтером. Компанию ему составил глава Офиса главы государства Андрей Богдан.

Напомним, в эти минуты на стадионе "Черноморца" проходит матч за Суперкубок Украины. После первого тайма счет 1:0 в пользу дончан.

Скриншот Футбол 1

Президент внимательно наблюдает за перепетиями поединка и выглядит как всегда веселым. На голове у него бейсболка.

После первого тайма счет должен был быть ничейным, но на второй добавленной минуте горняки распечатали ворота киевлян после подачи углового. Алан Патрик вколотил мяч в нижний угол ворот Бойко после неразберихи в штрафной площади.

Напомним, ранее Зеленский выложил пляжное фото с Богданом в плавках среди людей.

"Мы, везде охрана, боевые водолазы, спец контроль прохождения в море, на пляж - через рамки, а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных", - добавил президент ироничный комментарий к снимку.