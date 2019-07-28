ФБР назначило вознаграждение за информацию о "Розовой бандитке", грабящей банки
Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
Об этом сообщает Fox News.
Прозвище "Розовая бандитка" девушка получила после того, как ограбила несколько банков с розовой сумкой. Преступница подходила к сотруднику банка с запиской, содержащей в себе требование выдать деньги.
На какую сумму женщина ограбила банки - не сообщается.
Ранее сообщалось, что ранее американский сенатор попросил ФБР проверить FaceApp из-за возможной угрозы конфиденциальности пользователей.
Также мы писали, что в ФБР не подтвердили и не опровергли расследование против Коломойского.
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