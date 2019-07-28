Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.

Об этом сообщает Fox News.

Прозвище "Розовая бандитка" девушка получила после того, как ограбила несколько банков с розовой сумкой. Преступница подходила к сотруднику банка с запиской, содержащей в себе требование выдать деньги.

На какую сумму женщина ограбила банки - не сообщается.

Ранее сообщалось, что ранее американский сенатор попросил ФБР проверить FaceApp из-за возможной угрозы конфиденциальности пользователей.

Также мы писали, что в ФБР не подтвердили и не опровергли расследование против Коломойского.