В Китае произошел гигантский оползень, в результате которого погибли 36 человек. Густые потоки грязи обрушились на деревню Пинди, что на юго-западе страны. Оползень накрыл более 20 домов.

Спасатели пытались раскопать людей, которые оказались в ловушке. Кроме того, по меньшей мере 15 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Аl jazeera.

Среди погибших двое детей, а также мать с ребенком. Известно, что около 40 человек удалось спасти.

В местной школе создали центр скорой медпомощи, а на поисково-спасательные работы правительство выделило 4,35 млн долларов.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Одессе на морском побережье рядом с пансионатом произошел оползень.

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