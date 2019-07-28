Обвинительный акт в отношении вероятных исполнителей и организаторов убийства бердянского активиста, ветерана АТО Виталия Олешко (позывной Сармат) направили в суд.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на начальника уголовной полиции Вячеслава Аброськина.

Теперь дело будут слушать в Бердянском горрайонном суде - территориально по месту совершения преступления.

В понедельник, 29 августа, состоится первое заседание, на нем, в частности, будут решать вопрос о продлении сроков содержания под стражей фигурантов преступления.

Как сообщалось, Олешко застрелили из охотничьего ружья во дворе его дома-отеля 31 июля 2018 года в Бердянске Запорожской области. В тот же день полицейские задержали четырех подозреваемых в убийстве активиста - Артема Матюшина, Александра Обухова, Максима Владимиренкова и Николая Ломаку.

3 августа они были арестованы. 14 сентября в Запорожской области задержали еще одного подозреваемого в организации убийства Олешко - Михаила Сигиду, а 17 декабря в международном аэропорту "Харьков" правоохранители задержали шестого подозреваемого.

Далее 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала Виктора Власюка по подозрению в организации убийства.

Полиция отрабатывает несколько версий убийства, в том числе по политическим мотивам, на бытовой почве или из-за бизнес-конфликта. Следователи выделили в отдельное уголовное производство расследование относительно заказчиков убийства.

20 и 22 июля народные депутаты Украины Александр Пономарев и Сергей Валентиров не пришли на допрос в рамках расследования производства о заказчиках убийства.

Ранее "Страна" сообщала, что ранее нардепа Пономарева вызвали на допрос по делу об убийстве АТОшника Олешко.