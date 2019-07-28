Новичок Премьер-лиги СК Днепр-1 объявил о подписании контракта с сенегальским защитником Папой Гуйе. Об этом сообщил портал FootballHub.

35-летний футболист в сезоне 2018/19 выступал за Карпаты, но покинул клуб в начале июня.

На счету ветерана 15 матчей за львовскую команду. Также Гуйе за свою карьеру в Украине успел побывать в Днепре, Металлисте и Волыни.

Днепр-1 в этом сезоне под руководством Дмитрия Михайленко дебютирует в украинской Премьер-лиге. В Первой лиге днепряне стали чемпионами.

Папа Гуйе, фото из открытых источников

Напомним, что накануне битвы с Шахтером за Суперкубок киевское Динамо показало новичков команды.

Еще мы писали, что за киевский клуб в Суперкубке не сыграют двое ключевых игроков команды.