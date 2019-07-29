После выходных Нацбанк опустил курс доллара еще на 5 копеек - до 25,43 грн. Межбанк на прошлой неделе закрылся с самыми низкими котировками, зафиксированными с начала года, 25,35-25,38 грн. В обменках доллар покупали-продавали и в субботу-воскресенье, на наличном рынке за два дня он подешевел на 7-9 копеек. В банках пока доллар также не демонстрирует рост. Однако ситуация может меняться в течение дня.

"Страна" следит, что происходит с курсом доллара 29 июля на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется.

Курс доллара 26 июля

Курс НБУ сегодня 25,43 грн, то есть американская валюта подешевела на 5 копеек с минувшей пятницы.

На наличном рынке торговли валютой и на выходных. По сравнению с 26 июля, доллар к 08:00 29 июля подешевел до 25,43 (-9 копеек) при покупке и до 25,51 грн (-7 копеек) - при продаже.



Фото: minfin.com.ua

Торги на межбанке начнутся в 10:00. В пятницу 26 июля межбанк закрылся с котировками 25,35 грн - покупка и 25,38 грн - продажа. Это был самый низкий курс доллара, зафиксированный с начала года.

Курс доллара в банках, в зависимости от финансового учреждения, пока находится в коридоре 25,2-25,4 - покупка и 25,5-25,7 - продажа.

Прогноз МВФ и Минфина

Прогноз МВФ на курс доллара в Украине в 2019 году - 28,68 грн.

Прогноз Минэкономразвития и торговли Украины на средний курс доллара в этом году - 27,4 грн.