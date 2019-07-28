Люди, ставшие нардепами от команды "Зе" прибыли в Трускавец, где завтра, 29 июля, начнется тренинг для будущих депутатов от партии "Слуга народа", за которую проголосовали 43,16% избирателей на выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает LB.

Отмечается, что будущих нардепов от "Слуги народа" централизованно автобусами с вокзала Трускавец отвезли в отели.

По информации источников издания, "слуги народа" разместятся в самых дорогих отелях города - "Риксос" и "Женева".

Обучение будет проходить в рамках коммерческого контракта, а его стоимость пообещали указать в отчете партии "Слуга народа".

Отмечается, что новых народных избранников, среди которых есть тамада, свадебный фотограф, чемпион по пауэрлифтингу и другие люди творческих профессий, в течение недели будут обучать работе в Верховной Раде специально приглашенные тренеры, в том числе - специалисты Киевской школы экономики.

Напомним, ранее в "Слуге народа" назвали своих кандидатов на должности министров образования и здравоохранения.