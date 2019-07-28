Официальный Тегеран не намерен соглашаться с тем, чтобы другие государства, в частности Великобритания и США, обеспечивали безопасность судоходства иностранных судов в регионе Персидского залива.

Об этом информирует агентство MEHR.

"Америка и Британия раздувают пламя войны в регионе Персидского залива, они делают вид, что контролируют Ормузский пролив и движение судов. Конечно, мы не позволим этого", - заявил секретарь Совета политической целесообразности Исламской Республики Иран Мохсен Резай во время переговоров с делегацией КНР.

Резай добавил, что Иран не хочет войны, но защитит себя.

"Безопасность Персидского залива - это наша безопасность, мы должны реагировать на их нападения и дестабилизирующие действия, чтобы поддерживать эту безопасность", - акцентировал Резай.

Напомним, эсминец Великобритании уже вошел в Персидский залив из-за конфликта с Ираном.

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