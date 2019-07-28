Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук готова к тому, что новый парламент изменит состав ЦИК.

Об этом она заявила в эфире "5 канала".

В то же время руководитель Центризбиркома просит депутатов при принятии решений по составу ЦИК, прежде всего, учитывать профессионализм кандидатов.

"Глядя на те процессы политические, которые происходят в стране, не буду делать вид, что это не может касаться и ЦИК. Поэтому если это будет на уровне политической воли относительно изменения состава комиссии или ее полного обновления, то такое решение будет приниматься", - сказала Слипачук.

Ранее сообщалось, что ЦИК нашло нарушения в финансовых отчетах партий Шария, Саакашвили и Гриценко.

Также мы рассказывали, что ранее глава ЦИК рассказывала, что Комиссия не успевает подготовиться к перевыборам в Раду.