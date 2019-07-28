Начальник Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря заявил, что готов предоставить любую информацию для расследования инцидента с задержанием патрульных, которые остановили его автомобиль.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я готов предоставить любую информацию для проведения объективного расследования этого инцидента", - отметил он.

"Когда это произошло лично выслушал стороны конфликта и был готов для принятия решения о привлечении к ответственности виновного. Однако меня заверили в разрешении конфликта. Сейчас предоставлю свидетельства и объяснения по этому делу следователям. Считаю делом чести разобраться в ситуации", - добавил Глуховеря.

Напомним, 25 июля сотрудники патрульной полиции остановили за нарушение правил ПДД машину главы ГУ НП Днепропетровской области - генерала Виталия Глуховеря, в результате чего самих правоохранителей на месте задержало вооруженное подразделение МВД "Корд".

Отметим, что после публикации "Страны" ГБР открыло дело против главы ГУ НП Днепропетровской области.