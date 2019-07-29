В команде Владимира Зеленского назвали вероятных кандидатов на два важных министерства - здравоохранения и образования.

Ульяну Супрун может заменить основатель частной клиники "Борис" Михаил Радуцкий. А Лилию Гриневич - эксперт "Украинского института будущего" Сергей Бабак (Институт основан скандальным депутатом Антоном Геращенко).

Оба - в проходной части парламентского списка "Слуги народа".

По результатам выборов у этой партии - большинство голосов новой Рады. Которое может назначить любого министра. Впрочем, касаемо Бабака - его назначение в штабе Зеленского оценили как теоретическое.

Тем не менее "Страна" разбиралась, чем известны оба кандидата - теперь уже на министерские портфели.

Человек, который кинул Гордона. Михаил Радуцкий

50-летний киевский предприниматель Радуцкий известен прежде всего тем, что еще в 90-х основал элитную частную клинику "Борис".

Интересно, что высшего медицинского образования Радуцкий не имеет. Только в 2010 году он получил диплом Национального университета физической культуры, где стал магистром олимпийского спорта.

Впрочем, минимальное касательство к медицине он имел. В 80-х Радуцкий работал на киевской скорой медбратом-фельдшером. Тогда ему и пришла в голову идея брать деньги за услуги "скорой помощи". А в 1993 году начал совместный с журналистом Дмитрием Гордоном бизнес в медицинской сфере.

На следующий год Радуцкий стал коммерческим директором "Бориса".

Позже в интервью он рассказывал, что в этот бизнес Гордон вложил тысячу долларов, которые так и не получил назад. Радуцкий признавался, что "кинул" Гордона.

"Официально заявляю: я кинул Гордона. Я такой единственный человек в этой стране", - говорил владелец "Бориса" в одном из интервью. Уточнив, правда, что с журналистом после этого они в хороших отношениях.

В сентябре 2014 года Радуцкий стал заместителем Виталия Кличко в КГГА. Но под конец года он эту должность потерял и стал просто советником мэра. С ним владельца "Бориса" связывают дружеские отношения.

В 2017 году, когда была проголосована медреформа Супрун, Радуцкий отзывался о ней в целом положительно. Он заявил, что если ее не затормозят популисты, то реформа уже в 2020 году даст хорошие результаты.

"Если это начнет работать, если не будут мешать, если популисты под выборы не похоронят, я вам гарантирую, что к 2020 году в Украине будет достаточно хорошая медицина", - заявлял он.

Как видим, этот прогноз не сбылся. И недавний визит Владимира Зеленского в Бориспольскую районную больницу это подтвердил.

Впрочем, позже он уже стал осторожно критиковать отдельные положения медреформы. Так, он заявлял, что несмотря на введение фактически платной медицины, никакого обновления материальной базы больниц не будет.

Также он говорил о том, что идея подписать на ряд государственных услуг частные клиники не сработает - бюджет мало платит.

То есть Михаил Радуцкий - не медик, а явный бизнесмен от медицины.

Как и экс-министр Квиташвили (которого Радуцкий кстати хвалит), владелец "Бориса" может стать вторым главой Минздрава без медицинского диплома.

При этом действительно заслуженные украинские врачи - например, кардиохирург Борис Тодуров или педиатр Евгений Комаровский (который к тому же еще весной вошел в Зе-команду) явно не хуже знают проблемы отрасли.

Однако их фамилии в числе кандидатов на должность министра не называют.

Борец с госзаказом. Сергей Бабак

40-летний Сергей Бабак - тоже представитель бизнес-направления в образовании. Он лоббирует облегчение работы для бизнеса, который хочет вкладывать деньги в украинские школы и вузы.

Он получил диплом психолога в Ужгороде. Позже стал кандидатом экономических и доктором технических наук.

Был проректором в своем родном вузе - ужгородском университете новейших технологий. Опубликовал свыше 50 научных работ, которые в основном относятся к реформе системы образования.

То есть, в отличие от Михаила Радуцкого - Бабак дипломированный специалист в этой сфере. Правда, скорее в статусе эксперта-теоретика, чем бизнес-практика, коим является хозяин "Бориса".

Возможно, этим и было вызвано странное высказывание без пяти минут министра о зарплате для учителей в $4 тысячи в месяц. Точнее, высказывание было чужое, но Бабак его горячо поддержал.

Еще в марте, на встрече с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским некий эксперт Александр Чубатенко рассказал, что по его расчетам для выплаты украинским учителям зарплаты в 4 тысячи долларов в месяц достаточно 200 миллионов долларов в год.

Главный образовательный эксперт Зе-команды Бабак подхватил: "Это абсолютно не является фантастикой, это абсолютно реальные цифры".

Правда, если 450 000 украинских учителей умножить на 4000 долларов зарплаты, то получается 1,8 миллиардов долларов в год.

После этого видео в компетентности Бабака соцсети сильно усомнились.

Тем не менее о министерских амбициях члена Зе-команды говорили совершенно открыто еще в июне.

В сфере образования Сергей Бабак выступает за финансовую автономию вузов. Что, конечно, может происходить, только если полностью перевести их на хозрасчет и перестать финансировать за счет государства.

В противном случае государство не просто может, а и обязано устанавливать жесткий контроль за расходование средств - против которого выступает Бабак.

Также он против установления государственных стандартов для вузовских дипломов - по его мнению, каждый университет может сам формировать свой стандарт.

Кроме того, Бабак уверен, что 212 государственных вузов - это очень много, их надо сокращать. Как и госзаказ, который, по мнению Бабака нужен только тогда, если государство готово будет гарантировать после обучения рабочее место в госструктурах.

Бабак прямо говорит, что он против бесплатного образования в вузах.

"Почему я против массового бесплатного образования? Одна из причин – оно убивает мотивацию. Молодой человек не понимает, зачем ему нужно образование, не берет ответственность за свою жизнь. Он и саму специальность выбирает часто по принципу куда легче поступить. А так человек будет делать осознанный выбор", - говорил возможный министр в июньском интервью.

В то же время он негативно относится к ВНО и считает, что оно в нынешнем виде убивает школьное образование, демотивируя школьников изучать все предметы. При этом школьникам Бабак советует предоставить, как в государственном образовании США, выбор предметов. То есть снизить их количество.

В сухом остатке - Сергей Бабак за радикальное сокращение государственных вузов, госзаказа в целом, за уменьшение количества предметов в школах. И против бесплатного образования, которое якобы снижает мотивацию.

В этом смысле ни Радуцкий, ни Бабак коренным образом не отличаются от нынешних руководителей министерств - Супрун и Гриневич. Которые ведут ту же полититику сворачивания гарантированных Конституцией бесплатных социальных опций.