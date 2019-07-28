Заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Светлана Крюкова у себя в Facebook продала очередную картину. Итоговая цена полотна составила $4000.

"Торги велись активно. В первый час цена со стартовой в 800 у.е. взлетела до 1900. Самая ожесточенная фаза началась в последний час, ближе к 19.00", - рассказывает Крюкова.

Она отметила, что основными соперниками стали адвокат Алексей Шевчук, Арчибальд Смит и один известный человек, играющий под псевдонимом Ахрон, который и стал победителем в аукционе.

На картине изображен человек похожий на главу Офиса президента Андрея Богдана в окружении девяти полуголых девушек.

Ранее сообщалось, что замглавреда "Страны" Светлана Крюкова выставила на аукцион в сети картину "Санкюлоты".

На картине изображены люди, похожие на президента Владимира Зеленского и главу Офиса президента Андрея Богдана.

Еще мы рассказывали, как Светлана Крюкова продала картину "Золотая шаурма".