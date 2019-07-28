Украинский велогонщик Марк Падун выиграл общий зачет гонки Adriatica Ionica Race. Соревнования проходили в Италии с 24 по 28 июля. Об этом передает агенство УНИАН.

В общем зачете наш Марк Падун опередил немца Бена Херманса на 15 секунд и британца Джеймса Нокса на 24 секунды.

Adriatica Ionica Race - это шестиступенчатая гонка на шоссе среди мужчин. Общая протяженность трассы 815 км. Ранее подобных высот удалось достичь двум украинцам. Ярослав Попович побеждал на туре Каталонии-2005, а Андрей Гривко - на туре Средиземноморья-2016.

Ранее "Страна" сообщала, что при попытке установить мировой рекорд погиб французский велогонщик.

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