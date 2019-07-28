В Киеве, сегодня, 28 июля, попрощались с 17-кратным чемпионом Украины по толканию ядра Романом Вирастюком.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Прощание состоялось на НСК "Олимпийский". Жданов рассказал, что Роман Вирастюк всегда был "светлым и добрым человеком".

Фото: facebook.com/zhdanovihor

"Спортивная семья прощается с Романом Вирастюком. Провести нашего коллегу, друга, незаурядного спортсмена и спортивного деятеля в последний путь пришли сотни людей. Люди подходят и подходят... Выразил свои глубокие соболезнования семье Романа, его жене Ирине и детям. Для нас он был и навсегда останется родным, светлым, добрым человеком, который более всего любил Украину, свою семью, спорт и жизнь", - написал Игорь Жданов.

Брат спортсмена Василий Вирастюк сообщил, что его похоронят в Ивано-Франковске на Аллее славы.

Ранее "Страна" рассказывала, что сегодня в России умер известный телеведущий Владимир Кара-Мурза.