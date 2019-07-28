В Доброполье Донецкой области во время обыска было обнаружено и изъято 150 кг наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Скриншот: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

"Недавно в г. Доброполье работниками РПСПОП "Николаев" совместно с сотрудниками уголовного розыска Добропольского ОП ГУ НП в Донецкой области проведен обыск по месту проживания гражданки "К". Во время обыска выявлены и изъяты наркотические вещества, весом 150 кг", - сказано в сообщении.

Фото: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Фото: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Фото: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что под офисом Юрия Луценко задержали девушку с пакетом кокаина.

Также мы сообщали, что Француз попытался вывезти из Украины арсенал оружия и наркотики.