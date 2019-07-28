В Донецкой области военные и полиция изъяли 150 кг наркотиков
В Доброполье Донецкой области во время обыска было обнаружено и изъято 150 кг наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Скриншот: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
"Недавно в г. Доброполье работниками РПСПОП "Николаев" совместно с сотрудниками уголовного розыска Добропольского ОП ГУ НП в Донецкой области проведен обыск по месту проживания гражданки "К". Во время обыска выявлены и изъяты наркотические вещества, весом 150 кг", - сказано в сообщении.
Фото: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Фото: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Фото: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что под офисом Юрия Луценко задержали девушку с пакетом кокаина.
Также мы сообщали, что Француз попытался вывезти из Украины арсенал оружия и наркотики.