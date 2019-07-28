Полиция в Гонконге в воскресенье, 28 июля, применила слезоточивый газ для разгона антиправительственной демонстрации, задержав нескольких участников очередного несанкционированного шествия.

Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Инцидент произошел в северо-западной части Гонконга, недалеко от здания канцелярии центрального правительства КНР в этом специальном административном районе.

Подтянувшиеся туда радикальные активисты стали швырять в стражей порядка кирпичи. В настоящее время правоохранительные органы проводят операцию по зачистке района. Есть раненые.

В субботу незаконная демонстрация завершилась кровавыми столкновениями на станции метро Yuen Long.

Сегодня после обеда в город вернулось спокойствие, но с понедельника протесты снова возобновятся.

Напомним, несколько недель назад в Гонконге начались массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам объявила о решении снять законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.

Фото: scmp.com

В субботу полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона несанкционированной акции протеста в пригородном районе Юэн Лун.

Напомним, 24 июля Пекин объявил о готовности подавлять беспорядки в Гонконге с применением армии.

Также мы писали, что в свете протестов в Гонконге Китай обвинил Запад в двойных стандартах.