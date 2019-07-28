"Страна" выяснила подробности атаки на два украинских грузовых самолета в объятой войной Ливии, через которую в Европу идет поток контрабандного оружия и нелегалов.

Именно оружие перевозили из ОАЭ в Ливию украинские самолеты, которые расстреляли в минувшую пятницу.

Как рассказал нам ливийский журналист Абдулькадер Ассад, под обстрел из беспилотников одной из противоборствующих сторон попали Ил-76ТД, зафрахтованные ОАЭ.

Атака произошла в аэропорту Аль-Джуфра, который контролирует армия под руководством генерала Халифы Хафтара.

Эвакуировал наших после свержения Каддафи

В налете погиб летчик-контрактник из Мелитополя Владимир Бухальский, который служил в горячих точках (кроме Ливии, в Ливане, Либерии).

Летчик прославился 8 лет назад, когда эвакуировал из Ливии украинцев после свержения Муаммара Каддафи и начала беспорядков. Тогда он был командиром экипажа. В августе 2012 года экипаж под командованием Бухальского эвакуировал украинцев из Сирии.

Это военный пенсионер, один из самых опытных летчиков 25-й бригады транспортной авиации, бывший замкомандира авиабригады.

Бухальский - выпускник Тамбовского авиационного учили, служил в Запорожье, откуда 20 лет назад перевелся в Мелитополь.

В атаке на самолете в Ливии погиб летчик Бухальский (слева) - военный пенсионер из Мелитополя. Фото: "Сегодня"

"Украинец пытался спасти бортовые документы, но погиб", - говорит Ассад.

У компании отозвали разрешение

Ил-76ТД числятся за ООО "Европа Эйр", зарегистрированной за индусом Джайдипом Мирчандани. Местом вылета указывался город Абу Даби (ОАЭ), местом назначения - ливийский Лабрак. Однако самолеты изменили маршрут и из аэропорта Лабрак направили самолеты на аэродром Джуфра для перевозки "остатков груза".

26 июля Госавиаслужба внезапно отозвала разрешение на полеты у авиакомпании, без указания причины, но, по слухам, что из-за перевозок контрабандного оружия.

Расстрелянному самолету было 27 лет, это очень пожилой возраст для воздушного судна, и в конце августа этого года его уже должны были списать.

Есть ли украинский след в поставках оружия в Ливию

Тем временем после инцидента в авиационных экспертных кругах заговорили об "украинском следе" в поставках оружия в Ливию.

"Участие наших самолетов еще не означает, что Украина замешана в оружейных делах, а ИЛы просто нанимали для полетов. А причастны могут быть третьи силы", - говорит нам авиаэксперт Владимир Николайчук.

Ливия после свержения Каддафи погрузилась в хаос: власть в стране поделили две враждующие группировки и радикальные исламисты. Одна из них, во главе с Хафтаром, сформировала политический центр в Бенгащи, а признанное мировым сообществом правительство под руководством Фаиза Сараджа находится в Триполи (на этот город как раз сейчас и ведет наступление армия Хафтара). Вернуть власть мечтает и сын Каддафи, Сейф, которого два года назад освободили из плена.

В решении ливийского конфликта участвуют Россия и Европа.

Москва при власти Каддафи имела в Ливии выгодные контракты в энергетической и оружейной сферах, которые она заинтересована вернуть, а также разместить военные базы в Средиземноморье. Европе важно стабилизировать ситуацию в Ливии, чтобы остановить идущий через эту страну поток беженцев.

США хотят контролировать местные нефтяные месторождения.

В стране четвертый месяц идут бои за Триполи, который штурмует генерал Хафтара. Оборону держит правительство национального согласия Сараджа, которому оружием помогает Турция.

Турецкие власти уже раскритиковали в ООН, напомнив об оружейном эмбарго. Но Анкара заявляет, что помогает законному правительству страны, в то время как Египет и ОАЭ предоставляют оружие и беспилотники "нелегитимному Хафтару".

"Мы будем поставлять вооружения Сараджу, если есть запрос и своевременная оплата", - заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Хафтар обвинил Турцию в прямом вмешательстве в дела страны.

В то же время западная пресса обвиняет Россию в финансировании Хафтара. Украинские самолеты, как сообщают ливийские СМИ, обстреляли правительственные войска Сараджа, врага Хафтара.

"По одной из версий, за поставками оружия на украинских самолетах может стоять Москва", - говорит Ассад.

Россия отрицает поставки оружия в Ливию, уверяя, что строго придерживается принятого Совбезом ООН оружейного эмбарго.